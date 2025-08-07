Un muy buen partido se disputó en el Polideportivo de Belén donde la escuadra local de Escorpiones y Puntarenas FC, cerraron la jornada en el Torneo de Copa, con resultado de 2 a 3 para los porteños.

Randy Taylor abrió la cuenta para Escorpiones al minuto 3, sin embargo, Nelson Andrade empató para el Puntarenas cuando se jugaban 13 minutos. El joven, Chris Villalobos apareció al 34’ para darle vuelta al marcador, con el 1 a 2.

En la segunda parte, otra vez, Andrade llegó para el 1 a 3 a favor de los tiburones del pacífico, que bajaron revoluciones, algo que también aprovechó Escorpiones para descontar con el 2 a 3 al minuto 77, con el gol de Abner Hidalgo.

Al final el juego concluyó con un 2 a 3, que lleva Puntarenas de ventaja para el partido de vuelta.

En otros partidos de la fecha, ADR Cóbano perdió 1 a 2 ante Liberia y Quepos Cambute cayó 0 a 3 contra Pérez Zeledón.