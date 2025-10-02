El Torneo de Copa 2025 de la Unafut ya tiene a tres de los cuatro clasificados a los cuartos de final. Se trata de Carmelita, Sporting y Puntarenas F.C. Hoy saldrá el cuarto del juego entre Jicaral y Municipal Liberia.

Partido a partido

El equipo del Barrio El Carmen de Alajuela se impuso de visita a Cariari Pococí 0 a 2, con goles de Esteban Ramírez (50’) y Juan Camilo Mondragón (90’+2’). En el global terminaron 1 a 3 con clara ventaja para el equipo que siempre amó Carlos “Cañón” González.

Otros que ganaron de visita fue Sporting, que vence 1 a 3 a Guadalupe. El marcador sumado de los dos partidos a un 2 a 7 en favor del cuadro con sede en Pavas. Por los guadalupanos marcó Jeustine Monge (84’). Por el cuadro de Minor Díaz lo hicieron Fabio Coronado (34’), Dylan Ramírez (70’) y hubo autogol de Nicolás Espino (83).

En el tercer cotejo se midieron Pérez Zeledón y Puntarenas F.C. El juego de anoche quedó empatado 1 a 1 con tantos de Daniel Colindres y Manuel Morán. El global quedó 1 a 2 en favor del equipo de la Perla del Pacífico.

Falta el juego de hoy entre Jicaral y Liberia. En la ida quedaron empatados 0 a 0

Lo que viene

Lo que siguen son los cuartos de final, en donde los ganadores se medirán en cruces ya establecidos a los 4 equipos clasificados a la Copa Centroamericana, es decir Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Herediano, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.

Los juegos de ida y vuelta de cuartos se jugarán en enero 2026, mientras que las semifinales quedan para marzo y la final para abril, también del próximo año.