

Francisco Brenes Herrera

Hoy se disputarán los partidos de ida de la Fase II del Torneo de Copa 2025-2026, donde cinco clubes de UNAFUT y tres de Liga de Ascenso buscarán un lugar en los cuartos de final.

En el estadio Rafael Bolaños, Carmelita recibirá a Cariari este miércoles a las 3:00 p. m., en un choque que revive un antecedente copero de 2015. Los verdolagas llegan con el recuerdo fresco de su último triunfo en casa frente a los caribeños en 2021, cuando ganaron 2-1 en Liga de Ascenso.

Más tarde, a las 5:00 p. m., el estadio Ernesto Rohrmoser albergará el duelo entre Sporting FC y Guadalupe. Los josefinos aparecen con un invicto como locales en Copa (dos victorias y un empate), mientras que los guadalupanos intentarán romper con la pesada racha de tres derrotas consecutivas visitando Pavas, casa del conjunto albinegro.

La jornada continúa a las 7:00 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, donde Liberia enfrentará a Jicaral. Pamperos y peninsulares igualaron 1-1 en su último cruce en 2023 y mantienen un historial parejo, con cuatro victorias para Jicaral y tres para Liberia en nueve compromisos disputados en Guanacaste.

El cierre será a las 8:00 p. m. en el “Lito” Pérez, cuando Puntarenas F.C. reciba a Municipal Pérez Zeledón. Este será el primer enfrentamiento entre chuchequeros y generaleños en la Copa, con el plus de que el conjunto del sur se convertirá en el noveno club en visitar el puerto en esta competencia.

Los juegos de hoy

Carmelita – Cariari

Estadio: Rafael Bolaños

Hora: 3:00 p.m.

Sporting – Guadalupe

Estadio: Ernesto Rohrmoser

Hora: 5:00 p.m.

Liberia – Jicaral

Estadio: Edgardo Baltodano

Hora: 7:00 p.m.

Puntarenas – Pérez Zeledón

Estadio: “Lito” Pérez

Hora: 8:00 p.m.