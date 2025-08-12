Las emociones del Torneo de Copa de la Unafut continúan con el cierre de la jornada 1. Esta se jugará desde hoy y hasta el jueves. Los primeros equipos en entrar en acción serán San Carlos y Cariari que se miden esta noche en el estadio Carlos Ugalde Álvarez a partir de las 8:00 p.m.

En el mismo escenario de Ciudad Quesada y a la misma hora, pero el miércoles, chocan Inter San Carlos y Carmelita.

Esa noche también se celebrará el partido entre Rosario de Naranjo y Jicaral.

A las 8 de la noche van a medir fuerzas en el estadio Jorge Palmareño Solís.

Ya para el jueves 14 de agosto cierran la jornada, a las 8 de la noche, Aserrí y Guadalupe, en el estadio Municipal.

Los resultados

En los primeros resultados de esta jornada Belén cae 2 a 3 ante Puntarenas Fútbol Club y Cóbano pierde en casa ante el Municipal Liberia por marcador de 1 a 2. Los de Pérez Zeledón viajaron hasta el estadio de Finca Damas para dar cuenta de Quepos Cambute 0 a 3.

Otro equipo que sacó un resultado abultado fue el Sporting de Luis Antonio Marín que no ha sumado ni un solo punto en el Torneo Apertura 2025.

En esta ocasión se midieron al Uruguay de Coronado y sacaron una victoria holgada con marcador de 0 a 3.