Tormenta Tropical Melissa avanza lento: ¿Impactará Costa Rica?

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un Aviso Informativo el 22 de octubre de 2025 sobre la trayectoria de la Tormenta Tropical Melissa, confirmando su lento desplazamiento sobre el Mar Caribe.
Aunque se espera su intensificación, el sistema no representa una amenaza directa para Costa Rica.
La Tormenta Tropical Melissa se está moviendo lentamente sobre el Mar Caribe.
Si bien la tormenta continuará su lento movimiento hacia el noroeste durante los próximos dos días, su desarrollo es clave:
Aunque Melissa no tocará suelo costarricense, su posición sí alterará el patrón de lluvias en el país, según análisis recientes.
La ubicación del sistema posicionará la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica.
Esto ocasionará un escenario de lluvias vespertinas y durante parte de las noches en el país.
No se descartan lluvias en las primeras horas del día en las costas, especialmente en el Pacífico Sur.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantendrá una vigilancia constante sobre Melissa y emitirá actualizaciones oportunas en caso de cambios en su intensidad o trayectoria.