Tormenta Tropical Melissa avanza lento: ¿Impactará Costa Rica?

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un Aviso Informativo el 22 de octubre de 2025 sobre la trayectoria de la Tormenta Tropical Melissa, confirmando su lento desplazamiento sobre el Mar Caribe.

Aunque se espera su intensificación, el sistema no representa una amenaza directa para Costa Rica.

El Panorama

La Tormenta Tropical Melissa se está moviendo lentamente sobre el Mar Caribe.

Ubicación: El sistema se encuentra a 485 km de Puerto Príncipe, Haití.

El sistema se encuentra a 485 km de Puerto Príncipe, Haití. Velocidad y Dirección: Se desplaza hacia el Noroeste a una velocidad de traslación de solo 4 km/h.

Se desplaza hacia el Noroeste a una velocidad de traslación de solo 4 km/h. Intensidad: Registra vientos sostenidos de 85 km/h.

Foto: Mauricio Aguilar.

Si bien la tormenta continuará su lento movimiento hacia el noroeste durante los próximos dos días, su desarrollo es clave:

Existe una alta probabilidad de que Melissa se desarrolle en huracán hacia el fin de esta semana.

A pesar de la posible intensificación, el sistema se mantendrá en el centro-norte del Mar Caribe.

El IMN es enfático: no hay posibilidad de influencia directa sobre Costa Rica.

Efecto indirecto en Costa Rica

Aunque Melissa no tocará suelo costarricense, su posición sí alterará el patrón de lluvias en el país, según análisis recientes.

La ubicación del sistema posicionará la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica.

Esto ocasionará un escenario de lluvias vespertinas y durante parte de las noches en el país.

Foto: Jorge Castillo.

No se descartan lluvias en las primeras horas del día en las costas, especialmente en el Pacífico Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantendrá una vigilancia constante sobre Melissa y emitirá actualizaciones oportunas en caso de cambios en su intensidad o trayectoria.