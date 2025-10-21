Tormenta tropical Melisa: Este será su efecto sobre el país

La Tormenta Tropical Melisa, nombrada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, se ubica actualmente en el centro del mar Caribe, al norte de la Isla Aruba.
Aunque existe una alta probabilidad de que Melisa alcance la categoría de huracán hacia el fin de semana, el sistema no representa una influencia directa sobre Costa Rica.
A pesar de la distancia, el IMN (Instituto Meteorológico Nacional) advierte que la tormenta tropical tendrá un impacto indirecto significativo en Costa Rica, ya que reforzará la actividad lluviosa en gran parte del territorio.
La amenaza principal para el país es la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Melisa, que servirá para reforzar la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica.
Este efecto se sentirá en la segunda mitad de la semana, específicamente desde la tarde del jueves hasta el fin de semana.
Se esperan precipitaciones reforzadas:
El IMN mantendrá vigilancia constante sobre la trayectoria e intensidad de este sistema.