Tormenta tropical Melisa: Este será su efecto sobre el país

La Tormenta Tropical Melisa, nombrada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, se ubica actualmente en el centro del mar Caribe, al norte de la Isla Aruba.

Aunque existe una alta probabilidad de que Melisa alcance la categoría de huracán hacia el fin de semana, el sistema no representa una influencia directa sobre Costa Rica.

A pesar de la distancia, el IMN (Instituto Meteorológico Nacional) advierte que la tormenta tropical tendrá un impacto indirecto significativo en Costa Rica, ya que reforzará la actividad lluviosa en gran parte del territorio.

Foto: Mauricio Aguilar.

Detalles

Identificación: Melisa es la nueva denominación de la anterior Onda Tropical #40.

Melisa es la nueva denominación de la anterior Onda Tropical #40. Movimiento: Actualmente se desplaza hacia el oeste a 22 km/h, pero se espera que disminuya su velocidad y gire hacia el noroeste y el norte de la cuenca en los próximos días.

Actualmente se desplaza hacia el oeste a 22 km/h, pero se espera que disminuya su velocidad y gire hacia el noroeste y el norte de la cuenca en los próximos días. Pronóstico de Impacto Directo: La modelación numérica indica que Melisa se mantendrá en el centro-norte del Mar Caribe sin posibilidad de impactar directamente a Costa Rica.

El efecto Indirecto en el país

La amenaza principal para el país es la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Melisa, que servirá para reforzar la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica.

Este efecto se sentirá en la segunda mitad de la semana, específicamente desde la tarde del jueves hasta el fin de semana.

Foto: Isaac Villalta.

Se esperan precipitaciones reforzadas:

Cerca de las costas en las madrugadas y mañanas para ambas vertientes.

Especialmente sobre la vertiente del Pacífico.

Se acentuarán los habituales aguaceros con tormenta de las tardes para la vertiente del Pacífico, el centro-norte de la Zona Norte, y el oeste de la línea costera del Caribe.

El IMN mantendrá vigilancia constante sobre la trayectoria e intensidad de este sistema.