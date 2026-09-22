Tope Nacional volverá a San José este año

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Fuertes internas de la Municipalidad de San José y el Ministerio de Cultura confirmaron a Grupo Extra que la celebración del Tope Nacional volverá a realizarse en San José este año, sin embargo, ya no organizado desde el gobierno local.

Según confirmaron los funcionarios de ambas instituciones, desde el Ministerio de Cultura y Juventud se planea realizar dicho tope en el Parque Metropolitano de La Sabana, esto con el objetivo de que se cuente con mayor seguridad para los caballos al tener una zona verde cercana.

Además, el parque josefino permitiría a las autoridades no tener que tramitar permisos con la Municipalidad de San José, pues parte de las instalaciones pertenecen al Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER).

El Tope Nacional dejó de celebrarse en la capital tras la decisión del actual alcalde de San José, Diego Miranda, quien argumentó que “el tope se ha convertido en un evento que produce un déficit millonario para las arcas municipales”, esto en julio del 2024.

“No es una decisión sencilla, pero estoy totalmente convencido de que es lo mejor para San José”, habría señalado Miranda en redes sociales.

El tope se ha convertido en un evento que produce un déficit millonario para las arcas municipales. Por esta y por otras razones, he tomado la decisión de que no se realice esta actividad.



Buscaremos redirigir los recursos antes destinados a esta actividad hacia obras comunales… — Diego Miranda Méndez (@DiegoMirandaSJO) July 19, 2024

Tras la decisión del alcalde de San José, el tope del 2024 fue asumido por la Municipalidad de Montes de Oca; y en 2025 estuvo a cargo de la Municipalidad de San Ramón. Para este año aún no existían propuestas formales para la realización del Tope Nacional.