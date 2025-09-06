Seguridad Pública redobla esfuerzos para contrarrestar

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reveló que, al menos, 20 distritos concentran la mayor incidencia delictiva a nivel nacional. La lista, elaborada a partir de reportes policiales, evidencia que la inseguridad se concentra, principalmente, en cantones de Limón, San José, Puntarenas y Matina.

Según el ranking, Limón centro ocupa la primera posición, seguido por Hatillo en San José y San Felipe en Alajuelita. También figuran distritos costeros como Jacó, Quepos, Nosara y Parrita, lo que refleja que la criminalidad afecta tanto a zonas urbanas como a destinos turísticos.

En el listado también sobresalen Uruca, Pavas y Hospital, en San José; así como El Roble, Chacarita y Barranca, en Puntarenas, territorios que, históricamente, registran altos índices de violencia y delitos contra la propiedad.

Distribución geográfica

De los 20 distritos señalados, seis pertenecen a San José, cuatro a Puntarenas y tres a Limón, lo que confirma que las principales ciudades y puertos son los territorios más golpeados por la criminalidad.

El MSP indicó que este tipo de informes permite focalizar recursos y reforzar operativos en las comunidades con mayores alertas.

En el Presupuesto Ordinario 2026, presentado por el Gobierno de la República, se proyecta una fuerte inversión en seguridad ciudadana. Entre las medidas destacan la creación de 934 plazas policiales, de las cuales 910 estarán destinadas a reforzar la presencia en los 20 distritos más violentos del país.

Además, se financiará la sostenibilidad de los 220 puestos creados en 2025 y la incorporación de 24 plazas adicionales para fortalecer áreas clave como Tecnologías y Telecomunicaciones, Transportes e Infraestructura.

El presupuesto también contempla recursos para uniformes, chalecos antibalas, municiones, vehículos pick-up, motocicletas, drones y equipos de comunicación para los nuevos oficiales.