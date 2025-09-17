El carismático bailarín español Toni Costa decidió alzar la voz y dejar las cosas claras a través de sus redes sociales: está cansado de las malas vibras y no piensa permitir que nada ni nadie altere su tranquilidad.

En una serie de historias que grabó mientras conducía por las calles de Miami, donde reside actualmente, el también juez del programa Mira Quién Baila reflexionó sobre los comentarios que recibe a diario en sus plataformas digitales.



“Yo siempre intento ponerme en los zapatos de la gente y, obviamente, hay muchísima y la gran mayoría es superlinda, respetuosa. Y no es que uno solo quiera escuchar lo bueno, pero es que no tiene porqué permitir lo malo, ¿por qué?, si yo no lo hago”, expresó con firmeza.

La pareja de la presentadora costarricense Mimi Ortiz aseguró que no se enfurece por los mensajes negativos, pero sí le generan asombro y una profunda tristeza.

“Me decepciona como la gente hoy en día no es capaz de ser feliz, de superar sus traumas y corregir y sanar sus heridas”, añadió.

Este mensaje llega justo después de la polémica que generó al opinar que el swing criollo “no requiere de mucha técnica”, un comentario que desató el descontento de numerosos bailarines en Costa Rica. Incluso la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense se pronunció públicamente para defender el valor artístico de este baile, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial.

Sin embargo, lejos de entrar en confrontaciones, Toni optó por tomar el control de su espacio en redes y proteger su bienestar emocional.

“La gente de verdad no se da cuenta de que haciendo comentarios tan feos, tantas faltas de respeto, tanto insulto, lo único que hacen es quedar mal ellos mismos, El de arriba todo lo ve”, dijo con tono sereno pero contundente.

El coreógrafo tomó una decisión firme: blindar su entorno digital ante cualquier forma de hostilidad.