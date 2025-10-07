El bailarín español, Toni Costa, se refirió a un comentario que le hizo a la participante Ericka Morera “Keka” en la gala de Mira Quién Baila.

En este, el juez en su momento le mencionó que “esperaba verla con un vestido más corto y mostrando caderas para la próxima”.

Ante esto, usuarios le consultaron en redes sociales sobre el polémico comentario. Al responder, Toni arremetió contra los que malinterpretaron esto e incluso contra los medios de comunicación.

“Un comentario más de tantos que hago, ustedes se alarman porque los medios hacen su titularcillo de turno y ahí van a dejarse llevar”, destacó.

El bailarín destacó que el comentario, fue sacado de contexto, afirmando que a lo que se refería era que como juez quería ver versatilidad de ritmos.

“Con un traje largo hasta los pies de ritmos standard me impide ver el trabajo de técnica de pies, rodillas y caderas”, mencionó.

Además, recalcó que tiene una novia a la cual respeta y ama. Afirmó que él solo hace su trabajo.