Tomemos la justicia en nuestras manos

Agarraron al ladrón con las manos en la masa. El barrio entero salió a la calle. Alguien gritó que lo amarraran al poste, otro pedía que le dieran su merecido, y por el grupo de vecinos pasaron la ubicación exacta para que todo mundo llegara a darle. Usted, que llegó tarde del trabajo y vio todo desde la acera, sintió el enojo por la inseguridad y por un segundo, le pareció justo.

Y ahí está la pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta: ¿puede usted tomar la justicia en sus propias manos? La respuesta parece obvia, y las consecuencias lo son también.

El artículo 28 del Código Penal dice que no comete delito quien obra en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos, siempre que haya agresión ilegítima (un ataque injusto) y necesidad razonable de la defensa para repeler o impedir esa agresión.

Cuando el peligro terminó y el sujeto ya estaba reducido, huyendo o amarrado al poste, usted dejó de defenderse y empezó a cobrársela. Cobrársela no tiene cara de heroísmo: tiene cara de delito nuevo. La Constitución, en su artículo 153, le encargó a una sola institución conocer y resolver las causas y ejecutar lo resuelto: el Poder Judicial.

Defenderse es legal; cobrársela, no.

La línea entre el héroe y el reo cabe en un segundo: el segundo exacto en que el peligro dejó de existir.

Pero hay otra manera de tomar la justicia en nuestras manos, plena, legal y al alcance de todos: actuar antes de que el delito ocurra. Lo primero no cuesta un cinco: cuando vea algo raro, llame a la Fuerza Pública y espere, que esa es la respuesta legal más barata que hay. Organícese con la cuadra por el mismo grupo de vecinos que ya tienen, pónganse turnos de noche, y exíjanle a la municipalidad que alumbre los puntos oscuros, que para eso pagamos impuestos. Un buen perro también avisa. Y el que pueda, que sume cámaras.

Eso sí que es tomar la justicia en sus manos y lo mejor, sin manchárselas de sangre.

Y conste que entiendo la rabia. Nace del abandono: de la denuncia que duerme años, del detenido que sale libre al día siguiente con sangre en el ojo. Los vecinos unidos pueden hacer mucho, pero es el Poder Judicial el que castiga. El día que de verdad lo haga, sobrará el poste.