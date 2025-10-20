La Municipalidad de Limón compartió información sobre una intervención de infraestructura mayor en el distrito, enfocada en la red hídrica cantonal.

Esta intervención técnica es fundamental para mejorar la red de distribución de agua potable en el cantón de Limón.

Según destacaron, se realizarán labores de zanja abierta e instalación de tubería.

Estas se desarrollarán a partir de este lunes 20 de octubre, extendiéndose hasta el mes de diciembre.

Los trabajos se ejecutarán de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las obras se concentrarán en la Ruta 32, específicamente en el tramo ubicado entre el Cementerio de Limón y el Restaurante Yitba.

Más detalles:

Seguridad Vial: Se colocará señalización preventiva en el área de intervención para garantizar la seguridad de los conductores, transeúntes y el personal técnico que trabaja en el proyecto. Soporte Técnico: Las labores contarán con el apoyo de especialistas en gestión ambiental, gestión social y seguridad ocupacional, destinados a manejar cualquier situación que pueda surgir durante el desarrollo del proyecto. Audiencia Clave: La información es especialmente relevante para los vecinos del sector La Colina.

Para cualquier consulta o necesidad de reporte relacionado con las obras, la empresa dispuso un canal de comunicación vía WhatsApp al 7166-8242.