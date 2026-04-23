Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes mantienen tomada desde ayer la Rectoría, brindaron declaraciones en las que aseguran que su acción responde a la defensa de sus derechos.

“Esto no solo concierne a la UCR, es de todas las instituciones de educación. No estamos fragmentados como se quiere decir, no somos islas, somos una unidad. Esta toma no es el fin, sino un medio para comunicar nuestro descontento”, expresó una estudiante.

Foto: Issac Villalta

Asimismo, al dirigirse a la prensa, plantearon una serie de solicitudes a la Rectoría:

La renuncia de Carlos Araya Leandro, al considerar que no se sienten respaldados en las negociaciones del FEES.

Una convocatoria formal en un plazo máximo de 24 horas, con representación estudiantil.

Garantías de participación estudiantil en las negociaciones del FEES.

La emisión de una circular que prohíba represalias contra los estudiantes por la toma.

El respeto a condiciones básicas como el acceso a agua, electricidad y seguridad.

El rector de la UCR, Carlos Araya ya se hizo presente a las instalaciones para mantener un diálogo con los manifestantes.

La toma del edificio se da tras las recientes negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), realizadas el pasado 21 de abril, donde el Gobierno decidió levantarse de la mesa y dar por concluido el proceso, manteniendo sobre la mesa una propuesta de aumento del 0%.

Ahora, la definición de este financiamiento quedará en manos de la próxima Asamblea Legislativa, tal como ocurrió en 2024.