Toma de Rectoría y protestas seguirán hasta decisión de asamblea estudiantil

La toma del Edificio Administrativo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y las manifestaciones estudiantiles continuarán en el campus, pese a los avances registrados en el proceso de diálogo entre autoridades universitarias y el movimiento.

Así lo confirmó el rector Carlos Araya, quien reiteró que la ocupación del inmueble no se levantará hasta que la asamblea de estudiantes analice los acuerdos alcanzados y defina los próximos pasos.

“Es un proceso de diálogo que no ha terminado. Lo que se discutió será llevado a la asamblea estudiantil y ellos decidirán cómo continuar”, indicó.

Desde días atrás, un grupo de estudiantes mantiene tomado el edificio de Rectoría como medida de presión, en el marco de una serie de demandas que incluyen cuestionamientos al manejo institucional y al contexto de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Araya aseguró que, durante la reunión con los estudiantes, se lograron consensos en varios puntos del pliego de peticiones; sin embargo, evitó detallar cuáles fueron aceptados. Asimismo, no se refirió directamente a la solicitud de renuncia planteada por el movimiento estudiantil.

Mientras tanto, las acciones de protesta no solo se mantienen, sino que también podrían intensificarse. El rector confirmó que existen movilizaciones en curso y otras programadas por parte de la comunidad universitaria.

“La protesta es siempre válida y necesaria en una universidad. Forma parte del pensamiento crítico y del equilibrio democrático”, afirmó.

Peticiones

Previa a la reunión con el rector, los estudiantes anunciaron una serie de peticiones como la instalación de una mesa formal pública y resolutiva de negociación con participación del movimiento, el Consejo Universitario y la Feucr, así como el reconocimiento de su legitimidad como interlocutor en la discusión del FEES.

Además, plantea garantías de no represalia para quienes participen en protestas, incluyendo la prohibición de sanciones académicas o administrativas y el compromiso de no recurrir a la intervención policial dentro del campus universitario.

Entre los puntos más relevantes, también se incluye la solicitud de renuncia del rector, o en su defecto, una rendición de cuentas pública, junto con medidas para fortalecer becas, servicios estudiantiles y sedes regionales.

Más acciones

La Feucr convocó para este viernes una marcha a lo largo de la milla universitaria, que partirá desde el Pretil de la UCR y posteriormente se extenderá a las calles, según anunciaron, en defensa del FEES.