Tom Holland reveló en una entrevista con IGN que fue diagnosticado con TDAH y dislexia, condiciones que han impactado tanto su vida personal como profesional.

El actor, quien recientemente protagonizó un comercial para LEGO, contó que este juego fue clave en su infancia porque le ayudaba a concentrarse.

“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado. A veces te encuentras con esos desafíos al desarrollar un personaje”, confesó Holland.

El actor explicó que su dislexia, diagnosticada a los siete años, es tan severa que cuando publica en redes sociales debe pedir a tres personas que revisen sus textos para evitar errores.

“Realmente me estresa, porque le sale a todo el mundo y no quieres verte como un idiota, ya sabes”, comentó.

A pesar de estas dificultades, el actor ha encontrado un gran apoyo emocional en su pareja, la actriz Zendaya, con quien inició su relación en el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016 y que hizo pública en 2021.

En enero de 2025, Zendaya sorprendió con un anillo de compromiso en los Globos de Oro, confirmando sus planes de matrimonio.