Ya faltan menos horas para el choque entre Costa Rica y Jordania, el cual se realizará este viernes a las 11 de la mañana en el Mardam Sports Complex de Antalya, Turquía. El ambiente es muy agradable, según el volante Orlando Galo, quien repasa la unión de grupo y que saben están iniciando un nuevo proceso

¿Cómo toma su regreso a la selección?

Muy contento por estar de nuevo en selección. Duele mucho, duele bastante la no clasificación al mundial, pero lo hemos conversado, es un nuevo proceso, con un nuevo cuerpo técnico y el fútbol te da revanchas. Hay que tratar de iniciarlo de la mejor manera posible, con estos dos fogueos que vamos a tener, que son sumamente importantes para este nuevo grupo que viene.

¿Cuánto valioso es tener 25 años ser un jugador con experiencia?

A mi corta edad he estado en muchos llamados de selección y lo más rescatable es que en otros llamados tenía jugadores de mucha trayectoria en selección. Para nosotros fue muy bueno apoyarnos en ellos y tomar todo lo positivo que nos daban en el día a día.

¿Cómo se han acoplado los jóvenes?

La verdad es que ha sido muy bueno, ya nos juntamos todos con el grupo. Hubo presentación del cuerpo técnico y todo esto es muy provechoso para este grupo tan joven que va a comenzar un proceso tan lindo, de cara al Mundial 2030.

¿Verdad que usted ya ha jugado en Antalya, Turquía?

Sí, es conocida porque he venido muchas veces con mi club el Riga a hacer pretemporada. Es una ciudad muy bonita y se da para que equipos y selecciones puedan hacer fogueos.

¿Qué repasa de Jordania e Irán como rivales?

Es un nuevo proceso, son rivales sumamente importantes. Como lo dijo el profesor, todos los partidos que tengamos, con este escudo, no son amistosos, son de preparación para un gran proceso que viene comenzando. Los hemos estudiado y el profesor nos ha comentado lo que quiere aplicar. Es muy importante por tener tan corto tiempo que nos hayan llamado y avisado de los rivales a enfrentar.

¿Qué rescata de la ideología del “Bocha”?

Lo importante es la disciplina y las bases que tiene sobre representar este país. Se siente que el viene a ponerse la camiseta como nosotros también.

La Sele entrenó durante una hora y media, tiempo en el que de primero hicieron ejercicios de estiramiento y calentamiento. Luego hubo movimientos de reacción, velocidad y técnica. Más tarde, el técnico Fernando Batista aplicó conceptos tácticos. Hubo una temperatura de 14 °C y no apareció la lluvia.