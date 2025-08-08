La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace un llamado a la ciudadanía para identificar a 2 individuos sospechosos de robo.

El hecho se dio el pasado 13 de junio de 2025, a las 5:30 p.m. en un centro comercial en Pavas, San José.

En apariencia, los sospechosos sustrajeron múltiples bienes del interior de un vehículo que se encontraba estacionado.

El OIJ ha difundido las descripciones de las personas que figuran como sospechosas en la grabación del incidente y cuya identificación es crucial:

Masculino, de contextura media, vestía una sudadera de color oscuro y utilizaba una gorra negra con blanco. Sospechoso #2: Masculino, de contextura gruesa, con cabello corto color oscuro y vestía una camiseta color azul.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable para las autoridades. Puede comunicarse de forma confidencial con el Centro de Información Confidencial del OIJ a través del teléfono 800-8000645 o por WhatsApp al 8800-0645.