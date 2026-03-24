Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

En el primer duelo de semifinales del Torneo de Copa, Puntarenas FC derrotó a Sporting FC de visita por la mínima. Un 0-1 fue suficiente para que los porteños se llevaran la ventaja al duelo de vuelta.

El juego estuvo plagado de emociones, al menos en la primera parte, donde los porteros Guillermo Barrera, del cuadro naranja, y Johnny Álvarez, de los albinegros, fueron los protagonistas en los marcos del Estadio Puente Piedra, en Grecia.

La primera del encuentro llegaría obra de paraguayo Renzo Carballo, tras un centro por la derecha en un tiro libre. Un certezo cabezazo del delantero, quien estaba solo, puso adelante a los porteños al 65′.

Cuando parecía que Puntarenas FC se iría con ventaja para la vuelta en su casa, apareció un disparo de Luis Díaz que se estrelló en el travesaño; el balón le quedó a Joshua Navarro, quien solo la empujó para poner el 1-1 final.

El juego de vuelta será este sábado a las 6 p.m. en territorio chuchequero, en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. En la otra serie, Saprissa visitará al Municipal Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño. La final será en Liberia, en este mismo escenario, a falta de fecha por confirmar.