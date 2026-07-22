Todo listo para el inicio de las justas centenarias Santo Domingo 2026

A pocas horas de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Comité Organizador de Santo Domingo 2026 confirmó que todo está listo para recibir a miles de atletas y aficionados del 24 de julio al 8 de agosto.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, informó que el Gobierno dominicano ya entregó el 100% de las instalaciones deportivas.

“Ya el Gobierno dominicano concluyó con la entrega de las instalaciones que se utilizarán para los Juegos”, señaló Monegro.

Como parte del plan de movilidad, a partir de este jueves el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será exclusivamente peatonal, con acceso restringido para vehículos autorizados. Además, los aficionados podrán utilizar los parqueos de Bellas Artes y la Plaza de la Cultura, desde donde tendrán acceso gratuito al Metro para llegar a las instalaciones deportivas. Los voluntarios también dispondrán de transporte sin costo en el Metro, la OMSA y el Teleférico.

Otro de los anuncios importantes es que cerca del 85% de las competencias serán gratuitas. Solo disciplinas de alta demanda, como baloncesto masculino, voleibol femenino, atletismo, boxeo y béisbol, requerirán la compra de entradas, cuyos precios oscilarán entre los 400 y 600 pesos dominicanos (entre 3000 y 4500 colones).

El evento también contará con actividades culturales, entre ellas la Expo Santo Domingo 2026, que abrirá sus puertas frente al Pabellón de la Fama con exhibiciones históricas del deporte dominicano y espacios interactivos para toda la familia.

Gran cobertura periodística

En materia de comunicación, Santo Domingo 2026 también marcará un récord.

Un total de 704 acreditaciones fueron aprobadas para la cobertura periodística, de las cuales 380 corresponden a medios dominicanos y 324 a representantes de medios internacionales, incluyendo la de Grupo Extra.

La edición del centenario regional también será la que registre la mayor presencia de agencias internacionales de

noticias, con 27 acreditadas, consolidándose como una de las coberturas mediáticas más amplias en sus cien años de historia.