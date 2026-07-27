“Todo el sufrimiento valió la pena”

La medalla de bronce conquistada por Laura Sancho en la categoría de -53 kilogramos del taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 es el reflejo de años de sacrificio, disciplina y de superar uno de los momentos más difíciles de su carrera.

En entrevista con Grupo Extra, la costarricense confesó que el camino hacia estos Juegos fue especialmente complicado desde el punto de vista mental, por lo que subir al podio tuvo un significado aún mayor.

“El camino hacia este campeonato me costó demasiado mentalmente, fue todo un reto que nunca había experimentado a este nivel. Esta medalla representa que todo el trabajo y todo lo que sufrí valió la pena“, afirmó.

Sancho tuvo que reponerse rápidamente luego de perder en su primer combate frente a la rival que consideraba la más fuerte de la llave. Aunque salió decepcionada por el resultado, aseguró que cambiar el chip era la única opción si quería regresar al podio.

Laura no aguantó las lágrimas tras obtener la medalla – Foto: Issac Villalta

“Sabía que si quería la medalla tenía que cambiar de mentalidad, recordarme que así es la vida, que a veces uno pierde y se tiene que levantar. Nada más que esta vez tenía que hacerlo en muy poco tiempo”, explicó.

La emoción la desbordó cuando aseguró el bronce. Entre lágrimas, recordó todo lo que ha tenido que sacrificar para mantenerse en la élite del taekwondo centroamericano.

“Sentí mucha felicidad. Pasar hambre, madrugar, estar cansada después del trabajo e igual tener que ir a entrenar… todo eso valió la pena. Sigo consolidándome como una de las mejores representantes de mi categoría en Centroamérica y el Caribe”, comentó.

La medallista cerró dedicando el logro a las personas que la han acompañado en todo momento.

“Se la dedico a mi mamá y a mi papá. Ellos han visto todo lo que he sufrido, todo lo que me ha costado y siempre han estado ahí. Son mi motor y sin ellos no podría estar aquí“, dijo visiblemente emocionada.