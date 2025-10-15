Las inundaciones, cierres, y daños en carretera son cosa de todos los días en nuestro país, sin embargo, este panorama podría ponerse mucho peor, y generar un colapso total de las rutas nacionales, esto debido a la falta de mantenimiento y adaptación al cambio climático.

Así lo confesó Ana Luisa Elizondo, ingeniera e investigadora del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR); entidad encargada de velar por la calidad de las vías nacionales.

Según detalló Elizondo a Diario Extra, las carreteras que mantiene el país se encuentran desactualizadas a las condiciones climáticas que mantiene el territorio nacional, esto debido a que no consideran la resiliencia al cambio climático.

“Nuestra red vial nacional actual, es prácticamente la misma desde los años ochenta, o sea, estamos hablando de una red que tiene muchos años de haberse concebido para unas condiciones de tránsito, lluvia y de clima muy diferentes a las que tenemos hoy”, relató la ingeniera.

A raíz de esto, según la experta, los daños en el asfaltado, el lavado de los terrenos, y la reducción del frenado en los automóviles son situaciones de riesgo que deben enfrentar los conductores por la falta de planificación de las autoridades.

“No es posible que un proyecto que no se haya terminado, como el de Taras-La Lima, que tiene un atraso importante, las lluvias lavan parte del trabajo que se realiza, afecta parte de la infraestructura que se realiza porque está a medio palo; eso evidencia un proyecto que no está concebido como resiliente al cambio climático”, ejemplificó Elizondo.

Presupuesto y drenajes afectan obras

El reclamo de sectores académicos, ejecutores y profesionales continúa siendo una realidad en el país; las instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no destinan suficiente presupuesto para el mantenimiento vial.

“Definitivamente el país tiene una deuda enorme y un reto donde si bien uno sabe que hay una dificultad económica, tenemos instituciones responsables que tal vez no tienen todo el presupuesto necesario para las mejoras viales; pero el mayor obstáculo que tiene el país es buscar un drenaje eficiente y eficaz”, detalló la investigadora de Lanamme.

Sumado a ello, la acumulación de basura ocasiona inundaciones como las que se viven en diversos sectores de Circunvalación y la ruta nacional 2, conocida como Florencio del Castillo.

“Yo creo que todavía no tenemos un proyecto que podíamos llamar resiliente, todavía no hay un proyecto que se pueda haber planteado con ese concepto de adaptabilidad al cambio climático”, agregó.

Elizondo concluyó que, sumado a estas mejoras, el Poder Ejecutivo no puede negociar la seguridad de los peatones y vehículos que circulan en el país, ya que “la carretera está hecha para todos, es una zona de convivencia que le llamamos derecho de vía y tiene que satisfacer las necesidades de cada uno de ellos”.

¿Qué es infraestructura resiliente?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la infraestructura resiliente se puede definir como aquellos proyectos que “se diseñan y construyen para resistir y recuperarse de desastres y perturbaciones, como fenómenos meteorológicos extremos o desafíos socioeconómicos”.

Esta planificación de proyectos permite un mejor uso de los recursos naturales; así como un buen funcionamiento bajo condiciones climáticas extremas, como inundaciones y terremotos.

Ana Luisa Elizondo Ingeniera Lanamme – UCR

“Cada vez que vienen lluvias, se cierran carreteras, colapsan, impiden que se lleven la mercadería a los puertos, impiden que agricultores y la industria, nuestros medianos y pequeños productores, tengan dificultades para movilizar su producto”.

Caos en la Florencio del Castillo

Curridabat, Tres Ríos y el sector conocido como La Galera presentan graves inundaciones y rebalses con el aumento de las lluvias. Los puentes colocados sobre el río María Aguilar constantemente se desbordan, generando que desechos y material orgánico se arrastres hasta el paso vehicular y peatonal. Al tratarse de una vía nacional, las municipalidades han tenido que recurrir a mejorar las rutas alternas, y piden al MOPT reforzar los sistemas de drenaje.

Circunvalación Norte requiere inversión millonaria

Las inundaciones en Circunvalación Norte, sobre todo en Montes de Oca y San José, continuarán sin solución pronto por falta de recursos para obras estimadas en más de $10 millones. Según han detectado las autoridades, hay tuberías corroídas y alcantarillas obsoletas cerca de Barrio Dent, lo que agrava la acumulación de agua; así como la utilización de materiales de mala calidad según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica.

Taras-La Lima expone a conductores

Una auditoría de Lanamme a las obras viales en la zona brumosa revela varios riesgos: señalización deficiente, desgaste y baja visibilidad de señales horizontales; sistema pluvial obstruido con fallas de diseño; acumulación de agua en la calzada; daños tempranos en materiales y estructuras, pese a que la vía aún no ha sido inaugurada. Peatones y ciclistas son los más vulnerables: podrían ocurrir accidentes mortales y daños vehiculares significativos.

Cambronero sigue siendo una trampa de tiempo

Un gigantesco deslizamiento en Cambronero, provocado por lluvias intensas, arrastró gran parte del terreno bajo la Ruta 1, dejando el asfalto y la base completamente lavados. Postes eléctricos quedaron inclinados sobre el precipicio, y la vía permanece cerrada. Este evento recuerda el accidente previo en la zona, evidenciando la vulnerabilidad del terreno y la necesidad de evaluar con urgencia la estabilidad antes de cualquier reapertura.