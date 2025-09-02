El portero de la Selección Nacional de Costa Rica, Keylor Navas, se refirió a lo alarmante que está el terreno de juego del estadio nacional de fútbol de Managua, donde este viernes se juega el Nicaragua vs Costa Rica.

Ante la consulta de Diario Extra, Navas indicó que no importa el terreno de juego, ya que si se quiere ir a una Copa del Mundo, se debe ganar donde sea.

“Lo ideal siempre es una cancha natural en buenas condiciones, pero toca jugar en un sintética y no puede ser una excusa para nosotros. Yo croe que si queremos estar en el mundial tenemos que ganar en cualquier cancha que juguemos. No le estamos dando mucha importancia a esto”, comentó Navas.

El guardameta de la tricolor no estuvo en la sesión de entrenamiento de este martes por la mañana, debido a que llegó al país, al filo de la media noche, pero si lo hará en la de esta tarde.