

Hubo mucha adrenalina

El evento de artes marciales llamado TNX fue todo un éxito. Tuvo lugar en el Salón de Eventos La Uruca, donde el costarricense Josué Bojorges se dejó el combate estelar ante el nicaragüense Yasser Castillo.

La afición se hizo presente para vivir cada una de las peleas que se destacaron por su intensidad. Los que no pudieron asistir lo vieron por medio de la pantalla de Extra TV que llevó a cabo una transmisión detallada de cada uno de los combates, con descripción de lo que se estaba viviendo y al final las reacciones de los que salieron vencedores.