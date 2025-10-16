La Policía Municipal de San Carlos decomisó más de 21 mil dólares y medio millón de colones en efectivo tras una inspección realizada la tarde del miércoles en el sector de Muelle.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 5:30 p.m. del 15 de octubre de 2025, cuando los oficiales realizaban un control rutinario de carretera y detuvieron un vehículo tipo pick-up.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Según el reporte oficial, el conductor mostró incongruencias en sus respuestas y no portaba identificación, lo que levantó sospechas entre los agentes. Ante la solicitud de realizar una revisión con el can antidrogas “Sasha”, el sujeto accedió voluntariamente.

Durante la inspección, Sasha marcó varias alertas en distintas partes del vehículo, tanto internas como externas, lo que motivó la coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Tras una revisión manual, los agentes del OIJ encontraron 21 mil dólares en billetes de diferentes denominaciones y 500 mil colones en efectivo.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El conductor fue puesto a las órdenes de la Fiscalía de San Carlos, donde se determinará el origen del dinero y las acciones judiciales correspondientes.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.