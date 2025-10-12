Tres sujetosde apellidos Solano, Bolaños y Jiménez, irán a juicio por el delito de homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Cajina.

Por este motivo, 8 personas estarán en calidad de testigos en el debate que se realizará los días 16 y 17 de octubre en el Tribunal Penal de Limón.

Los hechos habrían ocurrido el 16 de diciembre del 2023 en la localidad de Bratsi, en Talamanca, Limón.

En aquel momento los imputados estaban en vía pública, y en apariencia le lanzaron piedras a Cajina, por lo que éste se retiró del sitio.

Aparentemente, la víctima se presentó al lugar nuevamente; y los atacan portaban armas blancas tipo cuchillo, y aprovechándose de la superioridad numérica, le propinaron al menos cinco heridas punzocortantes.

El ofendido presentaba heridas en el tórax, abdomen, extremidad superior derecha, extremidad inferior izquierda y cuello, que le ocasionaron su muerte en el lugar.