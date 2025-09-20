Cada vez son más los hogares que comparten su vida con mascotas que enfrentan algún tipo de discapacidad, ya sea por edad, enfermedades degenerativas o accidentes.

Cuando un animal tiene parálisis o dificultad para mover sus patas, es fundamental ayudarle a cambiar de postura con regularidad.

“Se recomienda estarlos moviendo continuamente de posición para que no se le hagan llagas o escoriaciones en el cuerpo por estar siempre en la misma posición”, compartió Mauricio Jiménez, médico veterinario.

Para aquellos perros o gatos que ya no pueden saltar con facilidad al sillón o la cama, lo ideal es instalar una rampa adaptada a su tamaño y fuerza.

“El uso de rampas debería de empezar a ser obligatorio a partir de una edad adulta mayor para prevenir que nuestras mascotas presenten una lesión en la columna”, citó. En casos donde el animal ha perdido la visión total o parcial, mantener el entorno estable es clave para su bienestar y orientación.

“Si cambiamos de lugar el alimento o los muebles de la casa, es muy posible que se pierdan o choquen constantemente”, recalcó Jiménez.