Tipo de cambio provoca estancamiento en créditos del sector privado

El crecimiento del crédito al sector privado presentó un estancamiento en el último año, según un informe del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA).

Mientras que en marzo de 2025 el crédito crecía a tasas cercanas al 7%, un año después apenas registró un crecimiento del 0,08%.

“Es decir, prácticamente se ha estancado el crecimiento del crédito en Costa Rica. Cuando analizamos los datos por moneda, el crédito en colones ha aumentado, pero el crédito en dólares se ha reducido en el último año. Esta reducción del crédito en dólares se explica por dos razones: una menor demanda de crédito en dólares, pero también por un efecto tipo de cambio”, indicó Roxana Morales, economista e investigadora del OES-UNA.

Aunque la desaceleración responde a varios factores, el comportamiento del tipo de cambio figura entre los principales. De acuerdo con los datos, la cartera en colones mantuvo un crecimiento del 3,29%, mientras que la cartera en dólares, al expresarse en moneda nacional, disminuyó un 6,54%.

La especialista detalló que esto obedece a un efecto contable, ya que el Banco Central convierte mensualmente los saldos en dólares a colones utilizando el tipo de cambio de referencia al cierre de cada mes. Debido a que la divisa estadounidense se redujo cerca de un 10%, equivalente a ¢54, en el último año, el valor en colones de esos créditos también disminuyó.

Incluso mencionó que la cartera en moneda extranjera, cuando se expresa en dólares, aumentó un 4,48% en el último año.

Por intermediario financiero, los préstamos en dólares representan el 60% del saldo total de la cartera en los bancos privados, mientras que en las entidades públicas la proporción es del 20%.

“Esto evidencia que la contracción observada en las estadísticas agregadas responde en buena parte al efecto de la apreciación del colón. Se reduce en mayor medida el valor de la cartera total de los bancos privados, debido a que una proporción significativamente mayor de sus créditos está denominada en dólares”, agregó Morales.

El saldo de la cartera de crédito en Costa Rica supera los ¢25 billones, con corte a febrero del presente año, y presentó un aumento de ¢327 mil millones en los últimos doce meses, impulsado principalmente por los segmentos de consumo, turismo, servicios y construcción.

Otros factores

El estudio también identifica un debilitamiento en el financiamiento destinado al comercio, los servicios y varias actividades productivas, entre ellas la agricultura, la pesca y la industria.

La economista atribuyó este comportamiento a un menor dinamismo de la economía nacional.

“Especialmente el régimen definitivo que son las empresas que más solicitan créditos en el mercado nacional. Este régimen ha tenido un crecimiento mucho más moderado con respecto al régimen especial o régimen de zonas francas”, comentó Morales.

También agregó que el deterioro del empleo formal, debido a una reducción de 56 mil costarricenses con trabajo, ha limitado el acceso al crédito, ya que estas personas dejaron de cumplir con las condiciones para obtener financiamiento en el sistema financiero.

Por ello, Morales considera que se reduce la demanda de crédito por parte de la población trabajadora. Además, Costa Rica registra un alto nivel de endeudamiento en los hogares que limita la contratación de nuevas obligaciones financieras.

Con respecto a la apreciación del colón, la economista sostiene que “ha incidido sobre algunos sectores en particular que se han visto afectados en cuanto a las posibilidades de crecimiento económico y las expectativas y, por tanto, restringen su demanda de crédito a la espera de mejores condiciones”.

¿Por qué es importante el crecimiento?

El crecimiento de la cartera de crédito es un indicador clave del dinamismo económico, ya que refleja la capacidad de hogares y empresas para acceder a financiamiento. Un mayor crédito facilita el consumo, la inversión, la compra de vivienda, la expansión de negocios y la generación de empleo. En contraste, cuando el crédito se desacelera o se estanca, suele evidenciar menor confianza, menor actividad productiva y una reducción en la demanda interna, lo que puede limitar el crecimiento de la economía.