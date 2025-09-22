Analistas del mercado financiero esperan que el tipo de cambio se aprecie en el último trimestre del año, debido a las particularidades que contiene el mes de diciembre y la estabilidad del mismo.

Los pagos de aguinaldos por parte de las transnacionales que operan en Costa Rica generarían presiones a la baja por un período corto.

“Probablemente veamos una presión a la baja, estaríamos hablando de que probablemente vuelva a tocar el monto de ¢500 en mercado profesional, que en ventanillas mostraría precios de ¢490 o incluso más bajos. Luego para más o menos después de Navidad, por lo general el mercado se seca, hay menos liquidez de dólares y tiende a subir un poco”, indicó Carlos Valerin, analista financiero del mercado cambiario.

De acuerdo con Valerin, el tipo de cambio mantendría la estabilidad de los últimos años en el rango de los ¢500 y ¢510.

El analista recuerda que los bajos niveles de las tasas de interés con la subida del valor del petróleo, al igual que una mayor demanda por parte de las operadoras de pensiones para realizar inversiones en Estados Unidos, generaron el incremento cercano a los ¢700 por dólar.

Sin embargo, posteriormente varios factores regresaron el tipo de cambio a un rango no visto desde el 2014.

“En el cambio de gobierno vemos que hacen un aumento muy fuerte de las tasas de interés, empezamos a atraer capital extranjero y crecieron a mayor ritmo las exportaciones. Todo eso son dólares que entran al mercado. Lo que es cierto que el tipo de cambio ha caído de manera muy fuerte, pero también es que hay muchos factores fundamentales que afectan esa caída”, agregó.

Intercambio de fuerzas

Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), reconoce que hay varios factores que impulsaron una oferta mayor de dólares para reducir el tipo de cambio cambiaron.

Entre ellos cita el menor acceso a financiamiento externo por la no aprobación de los eurobonos, la desaceleración en el ingreso de turistas al país y la salida de empresas como Qorvo e Intel, al igual que la salida de dólares en los flujos de inversión extranjera debido a que las transnacionales realizan préstamos a las casas matriz.

“Las expectativas de mercado siguen apuntando a devaluaciones en los próximos 12 meses que pueden rondar el 12%. Hay un premio negativo en este momento en el ahorro de colones, lo que puede generar un incentivo para valorar portafolios en dólares.

La oferta sigue siendo más grande que la demanda, por lo que el tipo cambio, no se ajuste todavía el alza, pero uno ve fuerzas que lo que están empujando cada vez que esa oferta se vuelva más”, señaló Ortiz.

Por el momento, explica que la temporada alta de turismo y los aguinaldos de las empresas extranjeras pueden presionar a la baja el valor del dólar, aunque la tendencia se podría revertir a inicios del próximo año.

Aunque el actuar del Banco Central podría evitar que las fuerzas del mercado provoquen un aumento en el tipo de cambio.

“El Banco tiene reservas históricamente altas en este momento. La política va muy enfocada en que la inflación se mantenga muy cercana a cero o incluso negativa y evitar, en alguna medida, que el tipo de cambio se ajuste el alza porque en el momento en que se ajuste el tipo de cambio el alza va a haber algo de inflación”, criticó Ortiz.

Pablo Villalobos, gerente del BCCR, sostuvo que la entidad tiene un régimen de flotación administrada, el cual es un sistema donde el valor de una moneda se determina principalmente por las fuerzas del mercado, es decir, por la oferta y la demanda de divisas.

Además, agrega que el Central participa en el mercado para suplir de divisas al sector público no bancario, como Recope, el ICE o la Caja, y para reforzar las reservas de la moneda extranjera.

Carlos Valerin Analista Financiero “Costa Rica ha sido un país que durante los últimos 25 años ha tenido una estabilidad en su moneda bastante fuerte. Lo que pasa es que sí venimos, a partir del 2020, con un periodo de volatilidad y sentimos que así ha sido siempre, pero no es el caso. Mucha gente asumió que el valor de ¢700 era la nueva realidad”.