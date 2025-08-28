La cuenta regresiva para celebrar el Día de la Persona Afrodescendiente ya está en marcha, y si hay alguien que no puede faltar en esta fecha tan significativa es Tipí Royes, el vocalista de la legendaria banda Marfil. Pero este año, el artista tiene un deseo diferente.

Acostumbrado a vivir la efeméride desde el escenario como ha sido tradición en cada presentación de la agrupación, Tipí confiesa que le encantaría, por una vez, cambiar el rol de protagonista por el de espectador.

“Me gustaría en algún momento estar con mi pueblo natal disfrutando del espectáculo como un asistente más y no cantar, siempre estamos cargados de presentaciones para esas fechas gracias a Dios, pero quiero vivirlo diferente”, expresó en entrevista con Diario Extra.

Aunque buena parte de su familia reside en la capital, Tipí aprovecha cada visita a tierras limonenses para reencontrarse con sus primos y nietos.

“Cada vez que estoy por estos rumbos aprovecho la oportunidad de ver a seres queridos”, indicó. Aunque ese anhelo aún no se cumple, Royes volverá a encender el escenario con su inconfundible energía este 30 de agosto a las 6:30 p.m., cuando Marfil se presente en Limón como parte de las actividades de celebración de la efeméride.

“Queremos que toda la gente vaya a disfrutar de este día con todas las tradiciones y costumbres que se pueden vivir solamente en Limón”, añadió.