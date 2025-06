Una vez más la selección mayor de Costa Rica se quedó en el camino y no pudo ganar la Copa Oro, certamen que siempre nos ha sido esquivo, pero que esta vez aseguraba el técnico Miguel Herrera que la íbamos a ganar.

Nos medimos a los Estados Unidos en cuartos de final y empatamos 2 a 2 en el estadio U.S. Bank de Minneapolis, Minnesota. Los gringos se medirán a Guatemala para buscar un cupo en la final.

Ya vendrá el momento para repasar y hacer un análisis en una Sele donde “El Piojo” Herrera se enamoró de Brandon Aguilera en línea de volantes y de Carlos Mora en la lateral derecha y fueron dos puntos negativos. La culpa no la centramos en ellos, hay mucho por mejorar, ellos son solamente algunos de los errores cometidos.

El juego

La Tricolor empieza ganando con gol desde los 11 pasos, cuando cobra penal Francisco Calvo al minuto 12’.

Pasaban los minutos y los mejores eran los muchachos de Mauricio Pochettino. Falta de Juan Pablo Vargas, penal que cobra Malik Tillman, la pega en el poste derecho de la cabaña de Navas. Se da una pelea que termina con tarjetas preventivas.

Era solamente un anticipo de lo que venía, el tanto de los sobrinos del Tío Sam. Balón a Diego Luna, quien sin marca tira a marco y desvía Alexis Gamboa, para definir la paridad. Era lo justo porque el fútbol lo ponían los norteamericanos. Se jugaban 43 minutos.

Así nos íbamos al descanso, pero después del entretiempo vuelve a anotar el anfitrión. Apenas con dos minutos en el cronómetro de la complementaria llega Max Arfsten sin marca y vence a Keylor. Y cómo no si por la parcela derecha en todo el certamen tuvimos a un Carlos Mora que no se vio bien, pues no es su posición natural.

Nuestro equipo no generaba fútbol, nos vimos mal ante rivales de poca monta, empatamos contra México, pero los Estados Unidos fue aún más difícil.

Al minuto 71 se da un gran respiro con un Carlos Mora que se olvida de la zona defensiva y hace lo que sabe hacer, ser un extremo. Se mete entre dos en el área, tira, rechaza el arquero, pero centra Mora para que defina Alonso Martínez. El empate llegó hasta el final y todo se tuvo que definir en lanzamientos desde el manchón blanco de la pena máxima.

El primer tico en lanzar fue Alonso Martínez, quien marca el 1 a 0. Tyler Adams hace el 1 a 1. Luego aparece Juan Pablo Vargas a quien le ataja Freese, tras enseñar el tiro. Llega Malik Tillman en la escuadra local y convierte el tanto. Por la Tricolor cobró Santiago van der Putten quien no decepciona y la manda al fondo de los cordeles. Por el cuadro de Pochettino lanzó Sebastian Berhalter y el norteamericano desperdicia la opción. Jefferson Brenes, quien había entrado de cambio tiró y celebró como los grandes, con un remate muy potente a un lado. Alexander Freeman se para frente a Navas y vence a Keylor. El quinto cobro fue de Francisco Calvo quien no hizo la tarea al enviarla al centro. Se salvó la Tricolor cuando el gringo John Tolkin patea, mas Keylor Navas se agrandó al parar el tiro y ser una vez más el salvador.

Ya en muerte súbita Andy “Tuti” Rojas cobra y no puede definir. Se baja el telón con el cobro de Damion Downs y para la casa. Nos vemos en el Aeropuerto Juan Santamaría, después de un empate 2 a 2 y un 4 a 3 en los penales.

Costa Rica:

Keylor Navas

Carlos Mora / Kenay Myrie 88’

Juan Pablo Vargas

Alexis Gamboa

Francisco Calvo

Alejandro Bran / Cristopher Núñez 74’

Orlando Galo

Josimar Alcócer / Santiago van der Putten 88’

Brandon Aguilera / Jefferson Brenes 58’

Alonso Martínez

Kenneth Vargas / Andy Rojas 58’

Estados Unidos:

Matthew Freese

Chris Richards

Tim Ream

Alexander Freeman

Tyler Adams

Sebastian Berhalter

Diego Luna / Jack Mcglynn 83’

Luca De la Torre /Damion Downs 78’

Max Arfsten / John Tolkin 84’

Patrick Agyemang / Brian White 89’

Malik Tillman