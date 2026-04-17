Tini Stoessel confirma concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La cantante argentina Martina Stoessel (conocida artísticamente como Tini) sorprendió a sus seguidores en Costa Rica tras confirmar que el país forma parte de su nueva gira internacional y tendrá lugar el 10 de septiembre. La artista anunció en sus redes sociales su esperado “Futttura World Tour”, una serie de conciertos por Latinoamérica que incluirá paradas en México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador.

“Nos vemos con Futttura mis amores”, escribió Stoessel, desatando de inmediato la emoción de sus fans en la región.

Aunque Tini ya ha visitado Costa Rica anteriormente, este tour marca su regreso en una nueva etapa musical, con un espectáculo que promete ser más ambicioso tanto en producción como en concepto artístico.

El “Futttura World Tour” llega en un momento clave de su carrera, donde la exprotagonista de Violetta ha consolidado una identidad más madura dentro del pop latino.

Se espera un show cargado de coreografías, visuales impactantes y un recorrido por sus éxitos más recientes, así como los temas que marcaron sus inicios.

Por ahora no se han revelado el lugar en que se llevará a cabo el evento y en qué plataforma digital se realizarán la venta de las entradas.