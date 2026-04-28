Tini en Costa Rica: ¿Cuánto costarán las entradas?

La llegada de Tini a Costa Rica ya tiene fecha confirmada. La artista se presentará por primera vez en el país el próximo 10 de setiembre en el Parque Viva, como parte de su FUTTTURA World Tour 2026, una gira que marca un nuevo momento en su carrera.

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En lo musical, el repertorio hará un recorrido por distintas etapas de su carrera, incluyendo temas de álbumes como TINI, Quiero Volver, TINI TINI TINI y Cupido, combinando momentos de alta energía con otros más íntimos.

Según la productora One Entertainment, este espectáculo busca elevar el nivel de los conciertos en el país, con una producción alineada a estándares internacionales.

Precios de las entradas

Las entradas estarán disponibles en distintas fases de preventa. En la primera etapa, los precios van desde los ₡17.667 hasta los ₡25.333, sin incluir cargos por servicio. Una vez agotada esta fase, se habilitará automáticamente una segunda con precios más altos, por lo que se recomienda comprarlas con anticipación.

Además, todas las localidades contarán con el beneficio de tasa 0 a 3 meses con el BAC.

Las fechas de preventa serán: