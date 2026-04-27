“Timo del oro”: Así operan los sospechosos que busca el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a 2 hombres que figuran como sospechosos del delito de estafa, quienes quedaron grabados en video.

Los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2026, a eso de las 2:30 p.m., en San Vito de Coto Brus, Puntarenas. De acuerdo con el informe, los sujetos habrían utilizado el conocido “timo del oro” para engañar a un hombre.

Según la versión preliminar, los sospechosos abordaron al ofendido y lo convencieron de participar en un supuesto negocio. Posteriormente lo llevaron a una zona solitaria, donde le entregaron un frasco de vidrio que aparentemente contenía oro, indicándole que lo vendiera en una joyería cercana.

Como parte del engaño, le solicitaron dejar algún objeto de valor como garantía mientras realizaba la transacción. Sin embargo, al llegar al local, le indicaron que el contenido del frasco no era oro. Cuando la víctima regresó al punto acordado, los sujetos ya se habían retirado con sus pertenencias.

El OIJ detalló que el sospechoso #1 es un hombre que vestía camisa de botones manga corta color beige con franjas verticales, pantalón del mismo color, zapatos negros, gorra negra, lentes oscuros y portaba un bolso tipo canguro en la cintura.

El sospechoso #2 también es masculino y vestía camisa blanca de botones manga corta, pantalón de mezclilla azul, zapatos negros, gorra negra, lentes oscuros y llevaba un bulto en el hombro izquierdo.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre estos individuos comunicarse de forma confidencial al 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.