Alias “Tilapia”, identificado con el apellido Calderón, fue detenido cuando intentaba deshacerse de tres revólveres al notar presencia policial.

Los hechos se dieron la mañana de este lunes en el distrito de Santa Rosa, Tilarán, Guanacaste,

El sujeto viajaba como pasajero en un taxi de servicio público que transitaba cerca del barrio Los Ranchitos. Al ver a oficiales de la Fuerza Pública, lanzó las armas a la vía pública, pero fue interceptado y arrestado de inmediato.

“Tilapia” era requerido por las autoridades judiciales, ya que días atrás no fue localizado durante allanamientos en Cañas por el presunto delito de venta de drogas.

La detención se dio un día después de que, en otro operativo en la misma zona, oficiales intervinieran el mismo taxi y capturaran a dos hombres, de apellidos Pichardo y López, con medio kilo de marihuana, 16 gramos de aparente cocaína, 45 gramos de aparente crack, un pasamontañas y cuatro teléfonos celulares.

Los tres sospechosos fueron trasladados a celdas judiciales, a la espera de que se les impongan medidas cautelares.