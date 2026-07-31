Tigre empieza con dudas

El Club Sport Herediano no pasó del empate 0-0 frente al Marathón de Honduras en su debut por la Copa Centroamericana 2026, en un compromiso que dejó pocas emociones y escasas oportunidades de gol para ambos equipos.

El encuentro disputado en el estadio Alejando Morera Soto fue intenso en la disputa del balón, pero careció de claridad en el último tercio del campo.

Ni el Team ni el conjunto hondureño lograron generar ocasiones realmente peligrosas, por lo que el empate terminó reflejando lo mostrado durante los 90 minutos.

Los dirigidos por José Giacone intentaron asumir el protagonismo por algunos lapsos del encuentro, aunque les costó encontrar espacios ante un rival bien ordenado defensivamente.

Del otro lado, Marathón tampoco inquietó con frecuencia el arco florense, firmando un partido de pocas llegadas y mucho juego en la media cancha.

Con este resultado, Herediano suma su primer punto en el Grupo B de la Copa Centroamericana y ahora deberá buscar su primera victoria en condición de visitante.

El próximo compromiso del campeón nacional será el miércoles, cuando visite al Alianza de El Salvador, en un duelo programado para las 8:00 p. m., donde intentará dar un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.

Herediano saltó a la cancha con Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Darril Araya, Sergio Rodríguez, Getsel Montes, Keyner Brown, Emerson Bravo, Keysher Fuller, Marcel Hernández y Elías Aguilar. DT José Giacone.

Marathon alineó a Jonathan Rougier, Henry Figueroa, Javier Rivera, Tomás Sorto, Brian Faroili, Nicolás Messiniti, Natanael Martínez, José Aguilera, Carlos Pérez, Yairo Moreno y Alberth Elis. DT Silvio Rudman.