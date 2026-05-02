Luego de que la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunciara este sábado la cancelación de todos sus vuelos ante el cierre de sus operaciones, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría informó a los pasajeros en Costa Rica que no deben presentarse para vuelos con esta aerolínea, ya que no estará brindando atención al cliente en sus instalaciones.

“Recomendamos a los pasajeros con vuelos programados, mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la aerolínea”, señaló la administración del aeropuerto.

A la vez indicó que a través del sitio web www.spiritrestructuring.com los usuarios pueden conocer más detalles sobre reembolsos, cambios o gestiones relacionadas con sus itinerarios.

“El gestor aeroportuario se mantiene atento a la evolución de esta situación y recomienda a los pasajeros informarse a través de los canales oficiales de la aerolínea para recibir orientación actualizada”, informó la empresa AERIS, que administra el Aeropuerto Juan Santamaría.

Spirit Airlines operaba en Costa Rica con rutas hacia Orlando y Fort Lauderdale.

Este sábado, Spirit informó sobre el “cierre ordenado de sus operaciones” luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de Estados Unidos.

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Foto: AFP

Según informaron agencias internacionales, el presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado interés en ofrecer una ayuda económica para salvar miles de empleos en la empresa, que se había declarado en bancarrota dos veces en 2025.

La aerolínea conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoaméricay el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.