¿Tiene una pyme? INS capacita a más de 6.700 empresarios

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Seguros (INS) ha alcanzado a más de 6.700 representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) a lo largo del año 2026 mediante una oferta continua de capacitaciones, talleres y programas de formación.

La oferta abarca áreas clave para la toma de decisiones, tales como gestión empresarial, sostenibilidad, prevención de riesgos, innovación, desarrollo de negocios y apertura de nuevos mercados.

“Las pymes desempeñan un papel fundamental en la economía costarricense y en la generación de empleo. Desde el INS nos hemos propuesto acompañarlas con herramientas que fortalezcan su competitividad, les ayuden a identificar nuevas oportunidades y les permitan crecer y consolidarse de manera sostenible”, señaló Silvia Cerdas, jefa del Departamento de Personas y Pymes.

Dentro de los espacios de formación recientemente desarrollados, destaca el taller “Tu Pyme y la Contratación Administrativa: ¿Cómo venderle al Estado?”, diseñado para guiar a los empresarios en los requisitos de licitaciones públicas, la formulación de ofertas competitivas y el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

La institución ha llevado a cabo jornadas pymes en San Carlos y San José, además de participar activamente en la ExpoPyme 2026 con productos de seguros estructurados para las necesidades de las pymes.

Las personas interesadas en informarse sobre las próximas fechas y actividades formativas se pueden contactar a través del correo electrónico [email protected].