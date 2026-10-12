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Las personas emprendedoras y dueñas de pequeñas empresas que necesitan dinero para comprar inventario, adquirir equipo, ampliar sus instalaciones o fortalecer sus operaciones pueden consultar las opciones de financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que reportó ₡81.516 millones disponibles para crédito productivo a setiembre de 2026.
Los recursos se distribuyen mediante bancos públicos y privados, cooperativas, microfinancieras y otras entidades que atienden a negocios de distintos tamaños y sectores. La posibilidad de obtener un crédito depende de los programas vigentes, de los requisitos de cada operador y de la evaluación de cada solicitud.
El SBD recomienda que, antes de iniciar el trámite, la persona empresaria identifique cuánto dinero necesita, para qué lo utilizará y cuál es la capacidad de pago de su negocio. Estos datos ayudan a preparar el proyecto y a consultar las alternativas que se ajustan mejor a sus necesidades.
“Lo importante es que las personas empresarias sepan que existen opciones vigentes para fortalecer sus proyectos y aportar al bienestar de sus comunidades”, manifestó María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Según las condiciones de cada línea, los recursos pueden destinarse a:
La red de operadores permite que personas emprendedoras y empresas de diferentes regiones consulten alternativas según su actividad económica, ubicación y necesidad de inversión.
“Nuestro compromiso es acercar esta información a quienes buscan financiamiento para consolidar o ampliar sus actividades productivas. Queremos que personas emprendedoras, mujeres empresarias, jóvenes y productores conozcan los canales disponibles y puedan valorar la alternativa que mejor se ajusta a su realidad”, agregó Solórzano.
Para iniciar el proceso, la persona emprendedora puede seguir estos pasos:
Cada operador establece sus condiciones y el procedimiento de análisis crediticio, de acuerdo con el perfil de las personas solicitantes y las disposiciones aplicables. La disponibilidad anunciada por el SBD no implica aprobación automática ni garantiza que todos los proyectos puedan acceder a un préstamo.
“La red de operadores permite que estos recursos lleguen a distintos territorios y sectores. Por eso invitamos a las personas empresarias a revisar las líneas vigentes, consultar los requisitos de cada entidad y presentar sus proyectos para valoración crediticia”, señaló Patricia Rojas, directora ejecutiva a. i. del Sistema de Banca para el Desarrollo.
El SBD también presta especial atención a sectores prioritarios, entre ellos mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y negocios ubicados en zonas de menor desarrollo relativo.
Las personas interesadas pueden consultar el directorio de operadores y las alternativas vigentes en www.sbdcr.com.