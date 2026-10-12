Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las personas emprendedoras y dueñas de pequeñas empresas que necesitan dinero para comprar inventario, adquirir equipo, ampliar sus instalaciones o fortalecer sus operaciones pueden consultar las opciones de financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que reportó ₡81.516 millones disponibles para crédito productivo a setiembre de 2026.

Los recursos se distribuyen mediante bancos públicos y privados, cooperativas, microfinancieras y otras entidades que atienden a negocios de distintos tamaños y sectores. La posibilidad de obtener un crédito depende de los programas vigentes, de los requisitos de cada operador y de la evaluación de cada solicitud.

El SBD recomienda que, antes de iniciar el trámite, la persona empresaria identifique cuánto dinero necesita, para qué lo utilizará y cuál es la capacidad de pago de su negocio. Estos datos ayudan a preparar el proyecto y a consultar las alternativas que se ajustan mejor a sus necesidades.

“Lo importante es que las personas empresarias sepan que existen opciones vigentes para fortalecer sus proyectos y aportar al bienestar de sus comunidades”, manifestó María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

¿Para qué puede utilizar el financiamiento?

Según las condiciones de cada línea, los recursos pueden destinarse a:

Capital de trabajo: Cubrir necesidades operativas del negocio.

Cubrir necesidades operativas del negocio. Compra de equipo: Adquirir herramientas o maquinaria para producir o prestar servicios.

Adquirir herramientas o maquinaria para producir o prestar servicios. Inventario: Disponer de productos para atender la demanda.

Disponer de productos para atender la demanda. Infraestructura: Realizar mejoras o ampliar las instalaciones.

Realizar mejoras o ampliar las instalaciones. Modernización y expansión: Fortalecer las operaciones y desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

La red de operadores permite que personas emprendedoras y empresas de diferentes regiones consulten alternativas según su actividad económica, ubicación y necesidad de inversión.

“Nuestro compromiso es acercar esta información a quienes buscan financiamiento para consolidar o ampliar sus actividades productivas. Queremos que personas emprendedoras, mujeres empresarias, jóvenes y productores conozcan los canales disponibles y puedan valorar la alternativa que mejor se ajusta a su realidad”, agregó Solórzano.

¿Qué debe preparar antes de solicitar el crédito?

Para iniciar el proceso, la persona emprendedora puede seguir estos pasos:

Definir la necesidad: Establecer cuánto dinero requiere y en qué lo invertirá. Preparar el proyecto: Explicar cómo se utilizarán los recursos y de qué manera contribuirán al negocio. Consultar con un operador: Preguntar por las líneas disponibles, los requisitos, las condiciones de financiamiento y los plazos. Presentar la solicitud: Entregar la información requerida para que la entidad valore el proyecto y la capacidad de pago.

Cada operador establece sus condiciones y el procedimiento de análisis crediticio, de acuerdo con el perfil de las personas solicitantes y las disposiciones aplicables. La disponibilidad anunciada por el SBD no implica aprobación automática ni garantiza que todos los proyectos puedan acceder a un préstamo.

“La red de operadores permite que estos recursos lleguen a distintos territorios y sectores. Por eso invitamos a las personas empresarias a revisar las líneas vigentes, consultar los requisitos de cada entidad y presentar sus proyectos para valoración crediticia”, señaló Patricia Rojas, directora ejecutiva a. i. del Sistema de Banca para el Desarrollo.

El SBD también presta especial atención a sectores prioritarios, entre ellos mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y negocios ubicados en zonas de menor desarrollo relativo.

Las personas interesadas pueden consultar el directorio de operadores y las alternativas vigentes en www.sbdcr.com.