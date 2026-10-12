Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Los emprendedores, empresarios y líderes de proyectos emergentes en Costa Rica tienen la oportunidad de escalar sus negocios y fortalecer sus redes de contacto internacionales, tras la apertura oficial de la convocatoria para el programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) 2027.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su Embajada en el país, ofrece a los seleccionados una pasantía profesional de cuatro semanas en empresas e instituciones del ecosistema empresarial estadounidense.

El objetivo principal es capacitar a líderes emergentes, acelerar el crecimiento de sus emprendimientos y crear alianzas comerciales sostenibles en todo el hemisferio.

El programa es completamente gratuito y cubre la totalidad de los costos operativos de los becarios elegidos, incluyendo pasajes aéreos, viáticos, hospedaje y acompañamiento técnico durante la estancia.

Detalles clave del proceso de postulación:

Fechas de recepción: La ventana de inscripción abrió este 9 de octubre y cerrará el próximo 8 de noviembre de 2026 .

La ventana de inscripción abrió este . Requisitos: Dirigido a fundadores o propietarios con experiencia demostrada en la gestión de sus empresas o proyectos sociales en el país.

Dirigido a fundadores o propietarios con experiencia demostrada en la gestión de sus empresas o proyectos sociales en el país. Plataforma: Las solicitudes deben completarse de manera virtual mediante el sitio oficial del programa: ACÁ.

Las autoridades diplomáticas instan a los empresarios costarricenses a aprovechar la plataforma para potenciar la innovación, generar empleo local y conectar sus modelos de negocio con mercados internacionales.