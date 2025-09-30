Si usted es emprendedor y tiene un negocio o una idea de negocio, preste atención: inscribir su emprendimiento ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) podría traerle múltiples beneficios y facilidades. Así lo destacó Julián Arias, viceministro de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria, quien detalló el proceso y las ventajas de formalizarse.

El MEIC, explicó Arias, tiene la rectoría del desarrollo empresarial en Costa Rica y promueve la formalidad como un mecanismo para que los emprendimientos puedan crecer de manera sostenible y acceder a recursos y beneficios que solo están disponibles para empresas registradas.

En ese sentido, el ministerio cuenta con dos grandes registros: el Registro de Emprendimientos y el Registro pyme.

Registro de Emprendimientos

El registro de emprendimientos está diseñado para aquellas personas que tienen una idea de negocio, incluso si aún no cuentan con los recursos para desarrollarla.

“Básicamente lo que debemos tener es una idea o una noción de lo que queremos desarrollar”, explicó Arias.

Los requisitos para inscribirse son simples, ya que solo necesita información básica sobre la actividad económica, la ubicación donde se desarrollará el negocio y datos de la persona o la empresa. Este registro permite a los emprendedores formalizar su idea y acceder a acompañamiento inicial.

Registro pyme

El segundo registro, el Registro pyme, requiere un nivel de organización más avanzado y está orientado a empresas que ya están operando o que buscan estructurar su negocio de manera profesional. Este registro fomenta la formalidad y el cumplimiento de ciertos requisitos legales y fiscales.

Para inscribirse, se debe llenar un formulario que puede presentarse de manera física en las instalaciones del MEIC o de forma virtual.

El formulario solicita datos como la actividad económica, el lugar de desarrollo del negocio, el nombre y registro de la empresa, cédula jurídica o física, y el cumplimiento de dos de tres requisitos clave: seguro de riesgos laborales, registro en la Caja Costarricense de Seguro Social y registro en Tributación.

“La idea es que, una vez inscrita la persona física o jurídica, se le dé un acompañamiento para cumplir con todos los requisitos y formalizar su operación”, añadió Arias.

Apoyo y financiamiento para emprendedores

El viceministro destacó que el MEIC también actúa como un agente de vinculación, ofreciendo capacitación y orientación a los emprendedores. A través de capacitaciones semanales, canales de difusión como WhatsApp y redes sociales, el ministerio comparte información sobre aliados y oportunidades de financiamiento, sin ningún costo para los interesados.

Entre las opciones de apoyo financiero se encuentran programas como Capital Semilla o los fondos del Sistema Banca para el Desarrollo, así como el Fodemipyme del Banco Popular.

Si bien los requisitos específicos dependen de cada operador, el primer paso es tener una idea de negocio bien definida. Posteriormente, se brinda capacitación para generar un modelo de negocios sólido y viable, aumentando la probabilidad de éxito del emprendimiento.

Por otro lado, formalizar un emprendimiento trae consigo múltiples beneficios. En primer lugar, garantiza la seguridad jurídica y permite que las empresas cumplan con las instituciones estatales sin temores o sanciones. Además, existen beneficios fiscales y exoneraciones parciales en el pago de impuestos, tanto de renta como de valor agregado, según el tamaño de la empresa.

Las empresas formalizadas también pueden acceder a capacitaciones, ferias y exposiciones, como las Expopymes oficiales que organiza el ministerio.

Estas actividades ofrecen visibilidad y oportunidades de crecimiento, permitiendo a los emprendedores conectarse con clientes, proveedores y aliados estratégicos en todo el país.

Por último, Arias recordó que, aunque las pymes deben cumplir con ciertos impuestos, el régimen ofrece ventajas tributarias significativas, especialmente durante los primeros años de operación. Además, enfatizó que todos los trámites y consultas ante la Dirección de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa no tienen ningún costo.

Conozca más detalles

• Para acceder a los formularios, los puede encontrar en la página web del ministerio.

• Hay dos tipos de registros: registro de emprendimientos y registro pyme

• Puede entregar la documentación de manera presencial o virtual

• Es totalmente gratis