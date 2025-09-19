Cada vez son más los conductores que eligen un vehículo eléctrico, motivados por el ahorro en combustible, la sostenibilidad y la experiencia de manejo.

Sin embargo, su correcto uso requiere conocer algunos hábitos que prolongan la vida útil del auto y garantizan seguridad en carretera.

Roberto Sánchez, gerente de Mercadeo de Grupo Cori Motors, señala que “aunque los autos eléctricos requieren menos revisiones que los de combustión, es fundamental revisar frenos, llantas, suspensión, líquido refrigerante y software, sobre todo en la época lluviosa, cuando las condiciones de las carreteras exigen mayor precaución”.

En cuanto a la batería, Sánchez recomienda mantenerla entre un 20% y un 80% de carga.

“No siempre es necesario cargar todos los días; depende de la autonomía y del uso que se le dé al vehículo”, afirmó.

Asegura que priorizar la carga estándar prolonga la vida útil de la batería, mientras que la carga rápida se recomienda solo en viajes largos o situaciones de emergencia”,

El consumo energético de un auto eléctrico es otro aspecto importante, ya que un vehículo de este tipo requiere entre 13 y 18 kWh (unidad de medida de la energía eléctrica) para recorrer 100 kilómetros, un gasto considerablemente menor que con gasolina.

Para optimizar la eficiencia, los expertos sugieren adaptar los modos de manejo: Eco para ahorrar energía, Normal para la conducción diaria y Sport para mayor potencia.

Agregó que algunos modelos incluyen sistemas de regeneración de energía.

“El modo Larger permite que la batería se recargue al soltar el pedal, ideal para rutas montañosas, mientras que el modo Estándar ofrece una sensación similar a la de un vehículo de combustión.

La combinación Eco + Larger reduce significativamente el consumo y ayuda a prolongar la autonomía”, indicó Sánchez.

En materia de seguridad, los autos eléctricos cuentan con sistemas de desconexión automática de la batería en caso de accidente, protegiendo a los ocupantes y a los rescatistas.

Además, es recomendable conocer las modalidades de carga, como la rápida en corriente continua para trayectos largos y estándar en corriente alterna para uso diario en casa u oficina.

“Queremos que las personas manejen con confianza y seguridad.

Con hábitos adecuados de carga y mantenimiento, los conductores pueden aprovechar al máximo su vehículo eléctrico, disfrutando de una conducción más segura, eficiente y sostenible”, concluyó el experto.