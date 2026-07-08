Los usuarios del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) deberán tomar previsiones, ya que la institución suspenderá temporalmente sus sistemas a partir de las 4:00 p. m. de este miércoles 8 de julio debido a un proceso de migración tecnológica.

La interrupción responde al traslado de la base de datos a un nuevo servidor, una medida que busca mejorar el funcionamiento y la eficiencia de las plataformas digitales utilizadas por la institución.

Ante esta situación, el COSEVI recomendó a quienes tengan trámites pendientes realizarlos antes de la suspensión o reprogramarlos para evitar contratiempos mientras se completa el proceso.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y aseguró que estas labores forman parte de las acciones para fortalecer y optimizar los servicios.