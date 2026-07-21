¿Tiene residuos? Globalvia tendrá campaña de recolección

Ruta 27 by Globalvia realizará una nueva jornada de su programa de recolección y valorización de materiales este sábado 25 de julio.

La campaña tendrá un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en los parqueos de los edificios de peaje de Escazú, San Rafael de Alajuela, Atenas y Pozón.

Foto: Cortesía

Las personas interesadas podrán entregar materiales como:

Tetra Pak

Botellas plásticas

Aluminio y hojalata

Vidrio

Papel y cartón

Empaques laminados

Bolsas plásticas.

Para facilitar el proceso, se solicita que los residuos sean llevados limpios, secos y previamente clasificados.

Importante recalcar que no recibirán residuos electrónicos, baterías ni electrodomésticos.

De acuerdo con Globalvia, la iniciativa busca ofrecer a las comunidades una alternativa práctica para entregar materiales aprovechables y darles una segunda vida mediante procesos de valorización, contribuyendo así a disminuir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

Plataforma Ecoins

La jornada cuenta con el apoyo de Ecoins, plataforma que permite a los participantes recibir beneficios mediante la acreditación de ecoins por los materiales entregados para su valorización.