¿Tiene residuos? Globalvia tendrá campaña de recolección

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Ruta 27 by Globalvia realizará una nueva jornada de su programa de recolección y valorización de materiales este sábado 26 de setiembre.

La campaña tendrá un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en los parqueos de los edificios de peaje de Escazú, San Rafael de Alajuela, Atenas y Pozón.

Las personas interesadas podrán entregar materiales como:

Tetra Pak

Botellas plásticas

Aluminio y hojalata

Vidrio

Papel y cartón

Empaques laminados

Bolsas plásticas.

Para facilitar el proceso, se solicita que los residuos sean llevados limpios, secos y previamente clasificados.

Importante recalcar que no recibirán residuos electrónicos, baterías ni electrodomésticos.

De acuerdo con Globalvia, la iniciativa busca ofrecer a las comunidades una alternativa práctica para entregar materiales aprovechables y darles una segunda vida mediante procesos de valorización, contribuyendo así a disminuir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

“En Ruta 27 by Globalvia entendemos la sostenibilidad como un compromiso permanente que debe traducirse en acciones concretas. Con este programa buscamos facilitar la participación de las comunidades y promover una gestión más responsable de los residuos, para que más materiales encuentren una nueva utilidad”, señaló Montserrat Courrau, Directora de Comunicación y RSC de Ruta 27 by Globalvia.