El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló sobre las condiciones esperadas para este domingo 15 de marzo.
En detalle:
- El patrón seco y estable característico de marzo, predominará este domingo.
- La poca humedad en el ambiente hará que prevalezca nubosidad de poca a parcial a lo largo del día, lo cual favorece temperaturas frescas cerca de las montañas y sobre estas por la mañana
- Además, un ambiente caluroso por las tardes.
- Los vientos alisios disminuyen en intensidad.
- No se esperan lluvias significativas.