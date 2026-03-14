¿Tiene planes este domingo? Estas condiciones del clima le esperan

IMN detalla condiciones

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló sobre las condiciones esperadas para este domingo 15 de marzo.

En detalle:

  • El patrón seco y estable característico de marzo, predominará este domingo.
  • La poca humedad en el ambiente hará que prevalezca nubosidad de poca a parcial a lo largo del día, lo cual favorece temperaturas frescas cerca de las montañas y sobre estas por la mañana
  • Además, un ambiente caluroso por las tardes.
  • Los vientos alisios disminuyen en intensidad.
  • No se esperan lluvias significativas.