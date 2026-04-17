La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la disponibilidad de casas y lotes en distintas zonas del país, como parte de una iniciativa que busca facilitar el acceso a vivienda propia para la población.

De acuerdo con la institución, cuentan con un amplio inventario de propiedades distribuidas a nivel nacional, incluyendo ubicaciones como Sarapiquí en Heredia, Santa Cruz en Guanacaste y el centro de Alajuela, entre otras.

Según explicó Eithel Corea Baltodano, director de la Dirección Financiera Administrativa, las personas interesadas pueden adquirir estos inmuebles mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), herramienta oficial para realizar este tipo de transacciones.

Para participar en el proceso, es indispensable contar con un documento de identidad y firma digital, requisitos necesarios para utilizar la plataforma.

Además, la CCSS ofrece diferentes mecanismos de financiamiento que buscan facilitar la compra. Entre los beneficios destaca una tasa de interés competitiva con una cuota fija del 7% durante los primeros cinco años. Posteriormente, esta se ajusta con base en la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales.

Eithel Corea Baltodano, director de la Dirección Financiera Administrativa.

La institución informó que mensualmente pone a disposición nuevas casas y lotes, los cuales pueden ser consultados a través de su página oficial.

Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar más información escribiendo al correo gp_aa@ccss.sa.cr o llamando al teléfono 2284-9200.