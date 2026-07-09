¿Tiene medicinas vencidas? Deséchelas de forma segura

La Municipalidad de Montes de Oca recordó a la población que cuenta con varias opciones para desechar correctamente medicamentos vencidos o en desuso, con el objetivo de evitar riesgos para la salud y reducir la contaminación ambiental.

Como parte de la campaña, este domingo 13 de julio se realizará una jornada especial de recolección en el Parque John F. Kennedy, de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.. Además, la iniciativa se repetirá el 11 de octubre.

De forma permanente, los vecinos también pueden utilizar el Punto Seguro ubicado en la Plataforma de Servicios de la Municipalidad, en el primer piso del Outlet Mall, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Durante las jornadas se recibirán medicamentos vencidos y en desuso, como jarabes en envases de vidrio o plástico, blísters de pastillas, inhaladores, cremas y ungüentos. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se aceptarán jeringas, termómetros, guantes, mascarillas, objetos punzocortantes ni desechos bioinfecciosos, ya que estos requieren un tratamiento especializado.

Según el Departamento de Gestión Integral de Residuos, desechar medicamentos de manera incorrecta puede contaminar los suelos y las fuentes de agua, además de representar un riesgo para la salud de las personas.