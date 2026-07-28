El Gobierno Local de Santa Ana anunció una nueva campaña gratuita de castración para perros y gatos, con el objetivo de promover el bienestar animal, fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población de animales de compañía en el cantón.

Las jornadas se realizarán en distintas comunidades de Santa Ana. Sin embargo, quienes deseen acceder a un cupo deberán asistir previamente a una charla informativa, donde recibirán las indicaciones sobre el procedimiento y se les asignará la cita para la intervención.

Las charlas se llevarán a cabo en las siguientes fechas y lugares:

Matinilla – Salitral: miércoles 29 de julio de 2026, a las 4:00 p.m. en la Escuela Juan Álvarez.

miércoles 29 de julio de 2026, a las 4:00 p.m. en la Escuela Juan Álvarez. Barrio Las Promesas – Brasil: jueves 30 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón Comunal de las Promesas.

jueves 30 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón Comunal de las Promesas. Piedades: lunes 03 de agosto de 2026, a las 6:00 p.m. en el Salón Comunal de Piedades.

Para participar en la campaña, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Residir en el cantón de Santa Ana y comprobarlo mediante la cédula de identidad (se validará el domicilio electoral) o presentar copia de un documento que acredite su residencia, como un contrato de alquiler o un recibo de servicio público.

Asistir a la charla en el día, lugar y horario de su preferencia.

Llevar documento de identidad, lapicero y teléfono celular.

En el caso de los perros, conocer el peso aproximado de la mascota (este requisito no aplica para gatos).

No llevar la mascota a la charla.

Según explicó la municipalidad, esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los animales, prevenir la reproducción descontrolada y fortalecer la convivencia responsable entre las mascotas y sus familias.

Las autoridades indicaron que quienes requieran más información pueden comunicarse con la Oficina de Bienestar Animal al correo [email protected] o al teléfono 2582-7317.