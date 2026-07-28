El Gobierno Local de Santa Ana anunció una nueva campaña gratuita de castración para perros y gatos, con el objetivo de promover el bienestar animal, fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población de animales de compañía en el cantón.
Las jornadas se realizarán en distintas comunidades de Santa Ana. Sin embargo, quienes deseen acceder a un cupo deberán asistir previamente a una charla informativa, donde recibirán las indicaciones sobre el procedimiento y se les asignará la cita para la intervención.
Las charlas se llevarán a cabo en las siguientes fechas y lugares:
Para participar en la campaña, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Según explicó la municipalidad, esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los animales, prevenir la reproducción descontrolada y fortalecer la convivencia responsable entre las mascotas y sus familias.
Las autoridades indicaron que quienes requieran más información pueden comunicarse con la Oficina de Bienestar Animal al correo [email protected] o al teléfono 2582-7317.