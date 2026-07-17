¿Tiene mascotas? Anuncian jornada de castración en la GAM

Con el objetivo de evitar el abandono de animales y mejorar su calidad de vida, la Universidad Hispanoamericana (UH) y la Fundación Casita de Amor realizarán una jornada de castración y esterilización abierta al público el próximo domingo 26 de julio en la sede de Llorente.

La actividad se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., horario destinado a la recepción de las mascotas. Las personas interesadas pueden reservar su espacio escribiendo al WhatsApp 8749-4815, indicando su nombre y el de su mascota.

Los recursos recaudados durante la campaña serán destinados al cuidado de aproximadamente 40 perros y gatos rescatados por la organización Casita de Amor, que cada mes invierte cerca de ₡300 mil en alimentación, medicamentos, productos de limpieza y otros insumos para garantizar el bienestar de los animales bajo su protección.

Las cirugías estarán a cargo de médicos veterinarios autorizados por el Colegio de Médicos Veterinarios y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

La castración también aporta importantes beneficios para la salud de las mascotas, ya que ayuda a reducir el riesgo de tumores, cáncer e infecciones del aparato reproductor, además de disminuir conductas como el marcaje con orina, las fugas y algunos comportamientos agresivos.

Tarifas de la campaña

₡15.500 para mascotas de 1 a 12 kilogramos.

₡19.500 para mascotas de 13 a 16 kilogramos.

₡23.500 para mascotas de 17 a 20 kilogramos.

En el caso de mascotas con un peso de 21 kilogramos o más, estarán sujetas a valoración del médico veterinario. El pago se recibirá únicamente en efectivo.

Requisitos para participar

No podrán participar perros o gatos braquicéfalos, como bulldogs o pugs.

Los perros deberán tener al menos tres meses de edad y los gatos cinco meses.

Las hembras no podrán estar en celo ni embarazadas y deberá haber transcurrido un mes después del parto.

Asimismo, las mascotas deberán cumplir un ayuno de doce horas sin alimento ni agua, no haber sido bañadas el día anterior y, en el caso de los gatos, deberán ser trasladadas en una caja transportadora.

Los medicamentos, el uso de collar isabelino y las recomendaciones para el cuidado postoperatorio serán entregados por el médico veterinario el mismo día del procedimiento.