¿Tiene futuro la querella por prevaricato contra la Sala IV?

La reciente presentación de una querella penal por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional desató un nuevo enfrentamiento entre Poderes.

Pese al fervor político, el análisis de abogados constitucionalistas y penalistas sugiere que la querella enfrenta un camino sumamente difícil. El abogado constitucionalista, Fernando Zamora, explica que el prevaricato ocurre cuando un juez emite fallos sustentados en hechos que sabe falsos, actuando con dolo y premeditación.

“Veo bastante difícil que pueda tenerse por demostrado un prevaricato, porque… difícilmente podríamos hablar de hechos falsos”, señaló Zamora, añadiendo que los magistrados aplicaron una interpretación para evitar que el sistema de justicia se detuviera ante un vacío normativo.

Otros expertos son aún más críticos. El abogado penalista, Gerardo Huertas, calificó la querella como un “circo sin sentido alguno”, argumentando que la Sala actuó para garantizar el acceso a la justicia de ciudadanos con recursos de amparo pendientes.

Por su parte, Sergio Herra, también penalista enfatizó que “el delito de prevaricación no se comete por la interpretación de las normas legales” ni para castigar la disconformidad con un fallo, sino que requiere una manifiesta mala fe que, a su juicio, no existe en una medida transitoria para asegurar el funcionamiento del tribunal.

La paradoja procesal

Un punto que genera desconcierto es la ejecución del proceso. Algunos juristas, como el constitucionalista, Fabián Silva, sostienen que la querella es la vía correcta porque dudan de la objetividad del fiscal general.

“¿Usted cree que Carlo Díaz va a darle curso a una denuncia donde tiene que sentar en el banquillo a sus jefazos?”, cuestionó Silva, quien considera que existe una “dictadura judicial” enquistada en la Corte.

Sin embargo, surge una paradoja jurídica inevitable: si la causa avanza hacia la Corte Plena, los magistrados propietarios acusados deben abstenerse. Para resolver, se requeriría integrar el tribunal con magistrados suplentes, precisamente aquellos cuyo nombramiento por prórroga es el objeto de la disputa.

Como señala el abogado penalista, José Luis Campos, aunque interponer la querella es un derecho ciudadano, la posibilidad de generar responsabilidad penal es “muy poca” si no se logra demostrar qué Ley específica se violó más allá de una discrepancia de interpretación.

La tesis del “Golpe de Estado”

El acto, liderado por la presidenta de la República, Laura Fernández, y la jerarca de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, marca un hito de confrontación entre los tres Poderes del Estado, fundamentado en la decisión del Tribunal de prorrogar el nombramiento de magistrados suplentes ante la omisión del Congreso en realizar dichas designaciones.

Para el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, la resolución de la Sala IV (firmada por los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya) constituye una “usurpación de competencias”.

La presidenta Fernández fue tajante al calificar la acción judicial como un atentado a la democracia.

“Lo que estamos viviendo es un grave ataque a la división de poderes por parte de cuatro magistrados que desconocen a la Constitución Política… se creyeron dueños de la verdad, dueños de la Ley”, sentenció la mandataria.

En la misma línea, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, defendió la potestad exclusiva del Congreso para realizar nombramientos, calificando la prórroga como una “violación grosera del artículo 158 constitucional” y criticando lo que llamó “prórrogas antojadizas”.

La retórica escaló con las declaraciones del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien tildó a los jueces de “filibusteros”. “La Constitución dice lo que los constituyentes decidieron que dijera, no lo que a cuatro filibusteros magistrados se les pegue la gana decir”. Por su parte, el diputado Fernando Obaldía comparó la situación con la “invasión de William Walker”, asegurando que defenderán la democracia.